Что с зараженными украинцами: В посольстве отчитались о состоянии инфицированных

Новости мира:В посольстве Украины отчитались о состоянии зараженных коронавирусом украинцев.

Двое украинцев, которые заразились новым коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess и сейчас находятся в японских медицинских учреждениях, чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

"Двое украинцев, которые были госпитализированы, чувствуют себя хорошо... Мы сегодня посещали госпиталь, где один из наших граждан есть. Нам подтвердили, что состояние хорошее, и на следующей неделе этот человек, возможно, уже выйдет", - рассказали в посольстве, отметив, что два зараженных украинца находятся в различных медицинских учреждениях.

В дипучреждении прогнозируют, что, если у одного украинца такая хорошая динамика, то и у другого есть все шансы выйти на следующей неделе из больницы.

Как сообщалось, что двух инфицированных коронавирусом украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии, сняли с лайнера и перевезли в японские медучреждения столичного региона.

Там они должны были находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Как ранее сообщалось, 9 февраля стало известно, что 20-летний украинец на круизном лайнере Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. Позже в МИД подтвердили это. А уже 10 февраля японские СМИ заявили о втором зараженном коронавирусом украинце на борту лайнера. В МИД Украины подтвердили эту информацию.