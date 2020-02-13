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Что с зараженными украинцами: В посольстве отчитались о состоянии инфицированных

Что с зараженными украинцами: В посольстве отчитались о состоянии инфицированных
13:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В посольстве Украины отчитались о состоянии зараженных коронавирусом украинцев.

Двое украинцев, которые заразились новым коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess и сейчас находятся в японских медицинских учреждениях, чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

"Двое украинцев, которые были госпитализированы, чувствуют себя хорошо... Мы сегодня посещали госпиталь, где один из наших граждан есть. Нам подтвердили, что состояние хорошее, и на следующей неделе этот человек, возможно, уже выйдет", - рассказали в посольстве, отметив, что два зараженных украинца находятся в различных медицинских учреждениях. 

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В дипучреждении прогнозируют, что, если у одного украинца такая хорошая динамика, то и у другого есть все шансы выйти на следующей неделе из больницы.

Как сообщалось, что двух инфицированных коронавирусом украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии, сняли с лайнера и перевезли в японские медучреждения столичного региона.

Там они должны были находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

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Как ранее сообщалось, 9 февраля стало известно, что 20-летний украинец на круизном лайнере Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. Позже в МИД подтвердили это. А уже 10 февраля японские СМИ заявили о втором зараженном коронавирусом украинце на борту лайнера. В МИД Украины подтвердили эту информацию.

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Украина, Китай, Судно, Гонконг, Пострадавшие, Заболевание, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
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