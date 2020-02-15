Ситуация с коронавирусом: число жертв превысило полторы тысячи

Новости мира:Число зараженных новым коронавирусом перевалило за 67 тысяч.

В мире зарегистрировано более 67 тысяч случаев заражения и более 1,5 тысячи смертей от нового коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на 15 февраля в мире зарегистрировано 67 тыс. 091 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 526 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По последним данным китайских властей, в КНР от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1 тыс. 523 человека. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа составляет 66 тыс. 492.