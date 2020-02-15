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США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess

США готовятся к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess
10:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess в Японии.

Правительство США готовится к эвакуации своих граждан с круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в порту японского города Йокогама из-за вспышки коронавируса.

Как пишет НВ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Генри Вока.

На борту судна находится около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах. Американцы должны прибыть на родину уже 16 февраля. Медики оценят состояние граждан и не допустят на авиарейсы тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы инфекции.

С лайнера Diamond Princess начали эвакуировать пассажиров

На лайнере Diamond Princess, где находятся более 3,7 тысячи человек, подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. Карантин на судне планируется завершить 19 февраля.

На лайнере находятся 25 украинцев. Двое из них — мужчина и женщина, являющиеся членами экипажа, — заразились коронавирусом.

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Их состояние оценивают как удовлетворительное. Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

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Китай, Лайнер, Жертвы, Гонконг, Пострадавшие, Заболевание, Инфекция, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус, Diamond Princess, Dimond Princess.
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