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Суббота, 15.02.2020
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Глава ВОЗ о коронавирусе: Все страны должны быть подготовлены

Глава ВОЗ о коронавирусе: Все страны должны быть подготовлены
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса.

Мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе против нового коронавируса, заявил в субботу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я обеспокоен недостаточными фондами для ответных мер мирового сообщества", - сказал Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", - предупредил глава ВОЗ.

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По данным Минздрава, по состоянию на 15 февраля в мире зарегистрировано 67 тыс. 091 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 526 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус.
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