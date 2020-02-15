"Положение дел изменилось": ситуация с коронавирусом в Японии выходит из-под контроля

Новости мира:В Японии заявили, что пути заражения коронавирусом в стране стало невозможно отслеживать.

Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать.

Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, пишет УНН со ссылкой на издание The Japan Times.

"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", — сказал он.

В субботу в Японии был зафиксирован рост общего числа зараженных с 259 до 338 человек. Больше всего новых случаев заражения — 67 — зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

Кроме того, восемь новых пациентов с коронавирусом попали в больницы Токио. Все они контактировали с инфицированным таксистом на корпоративном мероприятии в январе. Однако отследить, кого именно мужчина возил по городу в качестве пассажиров, невозможно.

Также рост числа заражений зафиксирован в префектуре Вакаяма, где болезнь была выявлена у врача одной из больниц. На данный момент известно, что он заразил еще четверых человек, включая жену, коллегу по работе и двух пациентов.