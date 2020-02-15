В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Новости мира:Во Франции умерла туристка из Китая, у которой был обнаружен коронавирус.

Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом.

Это первый подобный летальный случай за пределами Азии. Жертвой стала 80-летняя женщина из китайской провинции Хубэй, заявила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, передает ВВС.

Туристка прибыла во Францию 16 января и находилась в карантине в больнице с 25 января. Ранее за пределами материкового Китая было зафиксировано лишь три смерти от коронавируса — в Гонконге, на Филиппинах и в Японии. Отметим, что, по последним данным, более 67 тысяч человек инфицированы китайским коронавирусом, более 1,5 тысяч умерли.

В то же время более 8 тысячам инфицированных удалось успешно выздороветь.

Как сообщалось, заболевания новым коронавирусом зафиксировали уже более чем в 20 странах. Болезнь официально получила название COVID-19.

12 февраля ВОЗ заявила, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась, но говорить о спаде эпидемии рано.

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19.

Болезнь была выявлена в конце 2019 года в Китае, на сегодняшний день число зараженных превышает 60 тыс., от вируса умерли свыше 1,3 тыс. человек.