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Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку

Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Министр иностранных дел Китая сравнил Ухань с линией фронта.

В Китае ученые и медики работают днем и ночью, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса, начавшегося в городе Ухань.

Об этом 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

"Ученые и исследователи работают днем и ночью. Все медицинские работники спасают жизни круглосуточно. Несмотря на риск заражения и переутомления", - сказал он.

Он подчеркнул, что это общая борьба, поддержку и помощь оказывают более 160 стран мира. "Ухань, как линия фронта, и в этой битве Ухань сражается в одиночку", - отметил Ван И.

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Как известно, сильнее всего от эпидемии страдают провинция Хубэй и город Ухань. Именно оттуда распространилась болезнь.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

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За последние сутки количество жителей Китая, зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 66 тыс. 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человек.

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Китай, Ухань, Коронавирус, Ван И.
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Глава МИД Китая о коронавирусе: В этой битве Ухань сражается в одиночку
Глава МИД Китая о коронавирусе: Ухань, как линия фронта
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