В Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти от коронавируса

Новости мира:В провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 1,843 тыс. новых случаев заражения.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 139 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 1,843 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 110 человек, выявлено 1,548 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (18:00 Киев субботы) 56,3 тыс. (в Ухане - 39,46 тыс.).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 5,6 тыс. человек, 39,5 тыс. пока остаются в больницах, из них 1,6 тыс. человек в критическом состоянии.