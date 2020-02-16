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Еще одна страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess

Еще одна страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Йокогаме из-за вспышки коронавируса.

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту города Йокогама из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Канады.

"Почетный министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, министр здравоохранения Патти Хайду и министр национальной обороны Гардит Саджан сегодня объявили, что правительство Канады подготовило самолет для эвакуации канадцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который причалил в Йокогаме, Япония", - говорится в сообщении.

В Канаду планируют эвакуировать только тех граждан, у которых нет симптомов коронавируса. После эвакуации пассажиры лайнера должны пройти 14-дневный период карантина.

Сроки эвакуации и количество канадцев, которых эвакуируют с лайнера, пока неизвестны. 

На лайнере Diamond Princess коронавирусом уже заболели 355 человек

"Это решение было принято в результате чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Японии начали частичную эвакуацию пассажиров с лайнера Diamond Princess.

Напомним, количество умерших вследствие заражения коронавирусом возросло до 1665. За последние сутки от COVID-19 умерли еще 142 человека.

В целом количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире сейчас составляет 69 256. При этом, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, которые вылечились от этой болезни, составляет 9626.

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Япония, Канада, Коронавирус, Diamond Princess, СОVID-19.
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