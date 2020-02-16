Еще одна страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess

Канада эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту города Йокогама из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Канады.
"Почетный министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань, министр здравоохранения Патти Хайду и министр национальной обороны Гардит Саджан сегодня объявили, что правительство Канады подготовило самолет для эвакуации канадцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который причалил в Йокогаме, Япония", - говорится в сообщении.
В Канаду планируют эвакуировать только тех граждан, у которых нет симптомов коронавируса. После эвакуации пассажиры лайнера должны пройти 14-дневный период карантина.
Сроки эвакуации и количество канадцев, которых эвакуируют с лайнера, пока неизвестны.
"Это решение было принято в результате чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess", - заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Японии начали частичную эвакуацию пассажиров с лайнера Diamond Princess.
Напомним, количество умерших вследствие заражения коронавирусом возросло до 1665. За последние сутки от COVID-19 умерли еще 142 человека.
В целом количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире сейчас составляет 69 256. При этом, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, которые вылечились от этой болезни, составляет 9626.