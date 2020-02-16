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Туркменистан продал Китаю миллион медицинских масок

Туркменистан продал Китаю миллион медицинских масок
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:КНР купила в Туркменистане миллион медицинских масок.

Китай в связи с распространением коронавируса закупил в Туркменистане 1 млн медицинских масок на общую сумму $200 тыс., сообщает туркменское информагентство "Ориент".

По данным агентства, речь идет о трехслойных одноразовых масках с фиксатором, произведенных на предприятиях Туркменистана.

В Туркменистане случаи заражения коронавирусом не выявлены.

В китайском городе Ухань в середине декабря 2019 года началась вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, впоследствии получивший название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1 тыс. 665 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,009 тыс. человек, смертельных случаев - на 142. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 139 человека, два человека - в провинции Сычуань, один - в провинции Хунань.

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В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57 тыс. 416 человек, состояние более 11,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 9 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

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Китай, Туркменистан, Коронавирус.
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