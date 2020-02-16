Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет

Новости мира:Вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

В Китае ученые исследовали, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

Об этом сообщает London loves Business.

"Настоящую причину того, почему распространился коронавирус, выявили китайские ученые, которые заявили, что вспышка началась в научной лаборатории города Ухань", - говорится в сообщении.

Ученые заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и там могут быть ответственными за появление нового вируса.

Биологи Ботао Сяо и Лей Сяо опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV".

В докладе говорится, что "коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане.

Ученые отметили две лаборатории, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена всего в 280 метрах от рынка морепродуктов.

"Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 - летальные.