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Зараженный Diamond Princess: После эвакуации более чем у десятка американцев обнаружили коронавирус

Зараженный Diamond Princess: После эвакуации более чем у десятка американцев обнаружили коронавирус
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:У более чем десятка эвакуированных американцев с лайнера Diamond Princess зафиксировали заражение на коронавирус.

У 14 эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess американцев обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Государственный департамент США. 

"Во время процесса эвакуации, после того, как пассажиры высадились с судна и начали транспортировку в аэропорт, американские чиновники получили сообщение о том, что 14 пассажиров, которые сдали анализы 2-3 дня назад, получили позитивный результат на COVID-19", - говорится в сообщении. 

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Как отмечается, этих граждан США изолировали в соответствии с действующими правилами. В ходе перелета на родину они также были отделены от других пассажиров. Госдепартамент отмечает, что за состоянием здоровья всех пассажиров следят медики. 

Рейсы с эвакуированными американцами прибудут на базы "Трэвис" или "Сан-Антонио" позже в понедельник. Затем они останутся на карантине в течение 14 дней.

Как сообщалось ранее, на борту Diamond Princess находились около 3,6 тысячи человек из 50 стран, включая Украину. Сейчас известно о двух украинцах, заразившихся там. 

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Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого был обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне до 19 февраля действует карантин. 

Общее количество больных там возросло до 355 человек.

В Китае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек умерли, 10 844 вылечились.

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Китай, Лайнер, Гонконг, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Diamond Princess.
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