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Эпидемия коронавируса ударила по кошелькам граждан Китая

Эпидемия коронавируса ударила по кошелькам граждан Китая
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за коронавируса в Китае начали задерживать зарплаты.

Компании КНР начали задерживать зарплаты и переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемые отпуска из-за падения деловой активности, связанного с распространением коронавируса.

Об этом информирует Bloomberg.

"Большое количество частных компаний в Китае снизило зарплату, начало задерживать выплаты или полностью прекратило оплату труда персонала, заявив, что экономический эффект в результате вспышки коронавируса не позволяет покрыть расходы на оплату труда", - говорится в сообщении.

По расчетам аналитиков Bloomberg, негативное экономическое влияние коронавируса уже стало сильнее, чем SARS в 2003 году.

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Как отмечается, точной информации о том, сколько именно граждан Китая теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска, нет. Однако известно, что больше всего вспышка ударила по небольшим компаниям, особенно в сфере услуг.

Проблемы с оплатой труда испытывают работники гостиничного бизнеса и частных учебных заведений, торговых центров, заведений развлечения. Из-за карантина и запрет на передвижение именно эти предприятия теряют больше всего клиентов.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более двух тысяч человек. Количество больных превысило 75 тысяч.

По данным Минздрава, ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом нового типа в Украине нет.

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Китай, Эпидемия, Коронавирус.
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