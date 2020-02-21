У двух пассажиров эвакуированных с лайнера Diamond Princess выявили коронавирус

Два австралийца, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Pricess с украинцами на борту, который две недели находился на карантине, заболели коронавирусной инфекцией Covid-19.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на власти Австралии, передает ТСН. Шестерых эвакуированных австралийцев проверили на заболевание коронавирусом. У двух из них Covid-19 подтвердился.
Известно, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме.
В целом, по словам главного медработника австралийского правительства Брендана Мерфи, 164 эвакуированные пассажиры лайнера прибыли в центр Howard Springs, где в течение двух недель будут находиться на карантине. "Мы этого ожидали и готовы контролировать ситуацию", - заверил Мерфи.
Как сообщалось, на круизном лайнере Diamond Princess, с которого 19 февраля сняли карантин, зафиксировали 79 новых зараженных коронавирусом COVID-2019.