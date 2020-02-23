Китайский коронавирус: Количество умершых в Южной Корее выросло до 4

Новости мира:В Южной Корее уже четыре человека умерли от коронавируса, а заразились свыше 500 человек.

Китайский коронавирус продолжает "путешествовать" по Южной Корее. Власти страны сообщают о еще двух смертях, которые спровоцировал вирус нового типа. Об этом пишет DW ссылаясь на CNN.

Количество инфицированных за одну ночь, с субботы на воскресение, возросло на 123 человека. Таким образом в Южной Корее уже заразилось 556 человек. Количество умерших - 4 человека.

Наибольшие количество инфицированных зарегистрировано в четвертой по величине провинции страны Тэгу. Власти сообщают о 6 тысячах человек, которые находятся на карантине. Вспышка вируса заставила руководство страны объявить Тэгу и близ лежащие районы зоной с особым управлением.

Южная Корея занимает второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Первое место у Китая, откуда и началось распространение.

Почти половина всех заболевших в стране, те или иным образом, связаны с религиозной организацией "Синчхонджи". Такие данные обнародовали в южнокорейском центре по контролю заболеваний.

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщает, что от последствий коронавируса умер 101 человек. Таким образом количество умерших в Китае достигло 2446. За пределами материкового Китая известно более 1500 случаев заражения COVID-19, не менее 19 пациентов умерли.

Напомним, на севере Италии закрыли десять населенных пунктов, особые мероприятия по противодействию эпидемии коснулись около 50 тысяч человек.