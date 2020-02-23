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Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление

Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена количеством случаев заболевания коронавирусом без четкой эпидемиологической связи, хотя общее число случаев за пределами Китая остается относительно небольшим, сказал в субботу генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает SBS.

"Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.

"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - сказал он.

"Мы также опубликовали стратегический план обеспечения готовности и реагирования с призывом выделить 675 млн. долл. США для поддержки стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы", среди них определены 13 стран Африки. Гебрейесус подтвердил, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов и минимальный среди детей.

Коронавирус: сколько человек уже выздоровели

Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.

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Все по теме:

Китай, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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