Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена количеством случаев заболевания коронавирусом без четкой эпидемиологической связи, хотя общее число случаев за пределами Китая остается относительно небольшим, сказал в субботу генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает SBS.
"Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.
"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - сказал он.
"Мы также опубликовали стратегический план обеспечения готовности и реагирования с призывом выделить 675 млн. долл. США для поддержки стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы", среди них определены 13 стран Африки. Гебрейесус подтвердил, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов и минимальный среди детей.
Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.