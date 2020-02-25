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Надежда есть: китайские ученые готовят к испытанию вакцину от коронавируса

Надежда есть: китайские ученые готовят к испытанию вакцину от коронавируса
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ученые в Китае разработали вакцину от коронавируса COVID-19 и готовятся к ее испытанию.

Группа ученых Тяньцзиньского университета сообщила о завершении разработки вакцины против нового коронавируса, пишет во вторник газета Beijing Evening News.

Группа экспертов под руководством профессора Хуан Цзиньхая разработала препарат для перорального применения, повышающий способность иммунной системы противостоять коронавирусу COVID-19.

Сейчас его команда проводит токсикологическую оценку вакцины, а также ищет партнеров для сотрудничества по ее доработке.

Ученые Тяньцзиньского университета надеются как можно раньше начать тестирование своего изобретения и внести вклад в борьбе против бушующей в КНР и ряде других стран эпидемией.

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По данным издания, Хуан Цзиньхай, не дожидаясь официального начала тестирования его препарата на людях, принял четыре дозы вакцины. Никаких побочных эффектов пока не наблюдается.

Тем не менее, профессор отметил важность тщательного и длительного тестирования вакцины, прежде чем она поступит в продажу.

Новый коронавирус начал распространяться из города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

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По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.

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Китай, Вакцина, Коронавирус.
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