Эпидемия коронавируса: президент Монголии помещен на карантин

Новости мира:Халтмаагийна Баттулга после визита в Китай отправили на двухнедельный карантин.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга был отправлен на 14-дневный карантин после однодневного визита в Китай.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает местное информагентство Montsame, Баттулга вместе с несколькими другими чиновниками, в том числе с главой МИД Монголии, недавно посетили Китай. Там они встретились с президентом КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

"Делегация, включая президента (Баттулга - ред.), была немедленно отправлена на двухнедельный карантин после возвращения в Монголию в четверг вечером, с целью профилактики", - говорится в сообщении.

На данный момент в Монголии не выявляли ни одного случая коронавируса.

Правительство страны приказало закрыть все школы до конца марта, а доставка угля в Китай приостановлена до 2 марта.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 28 февраля, по данным американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 83 389.

В Украине подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 нет.