В Японии из-за коронавируса отменили фестиваль сакуры

Новости мира:В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса.

В японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки коронавируса, передают в субботу местные СМИ.

Таким образом, горожане смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, но традиционные мероприятия в этом году проводиться не будут.

Организаторы фестивалей сожалеют в связи с тем, что им пришлось принять это решение из-за вспышки коронавируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.

В Японии более 230 человек заразились вирусом, пять - скончались.

Напомним, в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 47 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 427 новых заболевших.

На территории Европы зарегистрировано 1123 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 888, Германия - 57, Франция - 57, Испания - 32, Великобритания - 19, Хорватия - 5, Австрия - 5, Россия - 2, Финляндия - 2 Швеция - 11, Израиль - 5, Швейцария-10, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 6, Румыния - 3, Нидерланды - 2, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Азербайджан, Исландия, Литва, Сан-Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).