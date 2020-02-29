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В Пакистане поезд столкнулся с автобусом: десятки жертв

В Пакистане поезд столкнулся с автобусом: десятки жертв
11:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли, и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом.

В результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Пакистане по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения

Об этом сообщает The News.

"По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на переезде вблизи Рохри в Пакистане", - говорится в сообщении.

Раненых госпитализированы. Детали аварии и ее причины выясняются.

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Как ранее сообщалось, в Пакистане в провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 62 человека, десятки людей пострадали.

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Пакистан, Авария, Поезд, Жертвы.
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