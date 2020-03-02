На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники десятки человек

В понедельник в Маниле (столица Филиппин) вооруженная полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после стрельбы. По меньшей мере 27 сотрудников торгового центра филиппинского города Сан Хуан взял в заложники уволенный охранник.
Об этом сообщает Manila Times.
"Бывший работник охраны, который недавно оказался без работы, захватил в заложники 27 сотрудников торгового центра Greenhills в городе Сан Хуан на Филиппинах", - говорится в сообщении.
Из торгового центра Филиппинах были эвакуированы все покупатели в связи с этим инцидентом. Сообщается, что на месте происшествия было слышно несколько выстрелов.
В торговый центр приехала полиция и сам мэр города. Объект в настоящее время является заблокированным.
Напомним, в результате стрельбы на пивоваренном заводе Molson Coors в городе Милуоки одноименного американского штата погибли семь человек, включая мужчину, открывшего огонь.