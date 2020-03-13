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Коронавирус добрался до самых вершин: Эверест закрыли на карантин

Коронавирус добрался до самых вершин: Эверест закрыли на карантин
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Из-за распространения коронавируса власти решили отменить восхождение на самую высокую гору мира.

Крупнейшая в мире гора Эверест недоступна для восхождения в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Нараян Прасад Бидари.

"Мы решили отменить все туристические визы до 30 апреля. На данный момент все выданные разрешения и разрешения, которые должны были быть выданы на сезон Эверест 2020, также будут отменены", - заявил Бидари. 

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В свою очередь, Китай уже отменил проведение экспедиции на северной части горы, контролируемой им.

Отмечается, что восхождение на гору Эверест является значительной долей доходов Непала.

По данным местных СМИ, Непал зарабатывает $4 млн, выдавая разрешения на восхождение на Эверест ежегодно. Большинство альпинистов приезжают из США, Индии, Китая, Великобритании, Японии и Южной Кореи.  

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Этот запрет также нанесет ущерб жителям горной местности Непала - шерпам, многие из которых работают горными проводниками и сопровождают туристов во время восхождения на Эверест.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 13 марта по всему миру коронавирусом заразились 128 343 человека, умерли 4720, выздоровели 68 324 человека.

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Заболевание, Эверест, Горы, Заражение, Коронавирус.
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