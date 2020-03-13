Медики в Казахстане подтвердили первые случаи заражения на коронавирус (Видео)

Новости мира:В Казахстане врачи зафиксировали первые случаи заражения на коронавирус.

Казахстанские врачи обнаружили новый коронавирус у двух граждан республики, которые прибыли из Германии.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, пишет в Facebook Минздрава Казахстана.

"Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата у двух наших граждан. Граждане Казахстана прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию", - сказал глава Минздрава.

По его словам, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача республики данные пациенты - мужчина и женщина, прибывшие двумя рейсами 9 и 12 марта, - помещены в инфекционный стационар в Алма-Ате. "Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры", - пояснил Биртанов.

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