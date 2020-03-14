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Коронавирус в Филиппинах: власти вводят комендантский час

Коронавирус в Филиппинах: власти вводят комендантский час
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Филиппин приняли решение о вводе комендантского часа в столице.

Власти Филиппин ввели комендантский час в Маниле, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ограничения на передвижение по городу будут действовать с 20:00 до 05:00. Вечером и ночью на улицу можно будет выйти только в случае крайней необходимости.

Власти призывают жителей Манилы не выходить без необходимости из дома и днем.

"Если вам надо на работу, то идите. Если нужна медицинская помощь, идите. Если вы идете за продуктами, то идите, но в других случаях оставайтесь дома", - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Аньо.

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Накануне президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении карантина в Маниле. Ограничения вводятся на все наземные, морские и воздушные пассажирские перевозки в Манилу и из нее. Местным жителям запретят в течение этого времени покидать территорию города. Те люди, которые не живут в Маниле, но работают там, по-прежнему смогут въезжать и выезжать из столицы при предъявлении рабочего удостоверения.

В Маниле также запретят массовые мероприятия, в том числе концерты и походы в кинотеатры.

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Все эти меры вступают в силу с воскресенья, они будут действовать до середины апреля.

На Филиппинах коронавирусом болеют 98 человек, восемь человек скончались.

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Филиппины, Манила, Коронавирус.
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