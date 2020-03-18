Украинцы нуждаются в эвакуации из Таиланда

Новости мира:550 граждан Украины нуждаются в помощи в возвращении в домой.

В Королевстве Таиланд около 550 украинских граждан нуждаются в эвакуации на родину. Об этом сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в микроблоге Twitter.

"Сейчас зарегистрировано около 550 граждан, которым требуется помощь в возвращении в Украину", - заявил посол.

По словам Бешты, уже три дня Посольство Украины в Таиланде работает в режиме круглосуточного дежурства. Он уточнил, что дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в Таиланде.