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Украинцы нуждаются в эвакуации из Таиланда

Украинцы нуждаются в эвакуации из Таиланда
03:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:550 граждан Украины нуждаются в помощи в возвращении в домой.

В Королевстве Таиланд около 550 украинских граждан нуждаются в эвакуации на родину. Об этом сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в микроблоге Twitter.

"Сейчас зарегистрировано около 550 граждан, которым требуется помощь в возвращении в Украину", - заявил посол.

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По словам Бешты, уже три дня Посольство Украины в Таиланде работает в режиме круглосуточного дежурства. Он уточнил, что дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в Таиланде.

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Таиланд, Украинцы, Помощь, Эвакуация, Возвращение на Украину.
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