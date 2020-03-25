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В Кабуле боевики напали на сикхский храм

В Кабуле боевики напали на сикхский храм
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Афганистане боевики напали на храм сикхов, несколько человек погибли.

В Кабуле в среду произошло нападение боевиков на сикхский храм, в котором находились несколько десятков верующих, сообщает интернет-портал американского издания The Washington Post.

Нападение произошло во время утренней службы. Близ здания прогремел взрыв. По предварительным данным, к нападению причастны террористы-смертники.

По информации верующих, погибли не менее четырех человек. В то же время официальных данных о жертвах пока нет.

Представитель МВД Афганистана Тарик Ариан сообщил, что в результате нападения несколько человек оказались в заложниках, для их освобождения к храму прибыли сотрудники сил безопасности.

В результате атаки боевиков в Кабуле погибли 32 человека

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает издание.

Напомним, в Кабуле при атаке на церемонию с участием премьер-министра погибли 27 человек.

 Власти Афганистана обвинили талибов в нарушении договоренностей, подписанных в Дохе 29 февраля. Боевики совершили 76 атак за первые три дня марта

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Афганистан, Боевики, Кабул, Храм.
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