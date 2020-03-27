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Пятница, 27.03.2020
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Китай закрывает границы для иностранцев

Китай закрывает границы для иностранцев
07:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В пятницу, 27 марта, материковый Китай сообщил о еще 55 случаях коронавирусной инфекции COVID-19.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 54 из них — у людей, прибывших из-за рубежа.

Как сообщает АР со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая, в эпицентре вспышки Ухане в очередной раз не выявили ни одного нового случая.

В связи с тем, что инфицированными в Китае все чаще становятся иностранцы, в четверг вечером, 26 марта, страна объявила о закрытии своих границ.

По данным Министерства иностранных дел Китая, всем иностранным гражданам, даже владельцам вида на жительство, с субботы, 28 марта, временно запрещен въезд в КНР. Действие безвизового транзита также приостанавливают.

Коронавирус в Китае: за сутки внутри страны заразился лишь один человек

Вместе с тем, заявления на получение виз смогут оставить иностранцы, которые хотят попасть в страну с целью "экономической, торговой, научной или технологической деятельности, или для неотложных гуманитарных потребностей".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что правящая в Китае Коммунистическая партия по-прежнему утаивает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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