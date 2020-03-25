Госсекретарь США Помпео: Китай все еще скрывает данные о коронавирусе

Новости мира:Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в сокрытии важной информации о вспышке коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему скрывает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения.

Об этом американский чиновник заявил в интервью Washington Watch.

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимых фактов, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", — добавил Помпео.

Он добавил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней".

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли. В Бразилии зафиксированы 2 247 случаев заболевания и 46 смертей.

Напомним: