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Госсекретарь США Помпео: Китай все еще скрывает данные о коронавирусе

Госсекретарь США Помпео: Китай все еще скрывает данные о коронавирусе
09:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в сокрытии важной информации о вспышке коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему скрывает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения.

Об этом американский чиновник заявил в интервью Washington Watch.

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимых фактов, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", — добавил Помпео.

Он добавил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней".

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли. В Бразилии зафиксированы 2 247 случаев заболевания и 46 смертей.

Напомним:

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Китай, США, Госсекретарь США, Коронавирус, Майк Помпео.
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