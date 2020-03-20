Госсекретарь США рассказал, откуда поступает дезинформация о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана.
"Конечно, мы видели, как она поступала из таких мест как Китай, Россия и Иран", - сказал он на брифинге
По его мнению, эти страны пытаются подорвать усилия США по борьбе с коронавирусом.
"Мы напрямую говорили с этими странами, говорили... что не одобряем подобного", - сказал Помпео.
Он добавил, что администрация США пытается добиться доверия сограждан к официальным источникам информации о пандемии.
Что произошло:
Ранее на этой неделе Майк Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-2019.
До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус COVID-19 в Ухань завезли американские военные.
"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.
Напомним:
США и Мексика запрещают "не необходимые" передвижения через границу из-за распространения нового коронавируса COVID-19.
Власти США призывают сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину
Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа.
Правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванного эпидемией Covid-19 экономического кризиса.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.