Сдерживание пандемии: США и Мексика закрывают общую границу

Новости мира:США и Мексика ограничивают перемещение через границу.

США и Мексика запрещают "не необходимые" передвижения через границу из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава госдепа США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты и Мексика договорились ввести ограничения на не необходимые перемещения через нашу границу", - сказал Помпео на пресс-конференции в Белом доме.

"Обе страны понимают важность совместной работы над ограничением распространения вируса", - добавил госсекретарь.

Как отметил президент США Дональд Трамп, новые меры не будут препятствовать ведению законной торговли между странами.

Помпео также напомнил о шагах, которые накануне были предприняты по согласованию с Канадой, - граница США и Канады останется закрытой для поездок, не представляющих первостепенную важность, на 30 дней.

По состоянию на 20 марта, в США выявлено свыше 16 тыс. заражений COVID-19, скончались 219 инфицированных. Между тем, более 1,5 тыс. человек выздоровели.

Напомним: