Скачать
Пятница, 20.03.2020
Коронавирус: во Львове зафиксирован первый случай заболевания
Коронавирус: во Львове зафиксирован первый случай заболевания
Обвал рынка нефти: в НБУ рассказали, в чем выгода для Украины
Обвал рынка нефти: в НБУ рассказали, в чем выгода для Украины
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Пеле назвал лучшего футболиста за всю историю
Nissan обновил свой известный логотип (Фото)
Nissan обновил свой известный логотип (Фото)

Сдерживание пандемии: США и Мексика закрывают общую границу

Сдерживание пандемии: США и Мексика закрывают общую границу
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США и Мексика ограничивают перемещение через границу.

США и Мексика запрещают "не необходимые" передвижения через границу из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу глава госдепа США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты и Мексика договорились ввести ограничения на не необходимые перемещения через нашу границу", - сказал Помпео на пресс-конференции в Белом доме.

"Обе страны понимают важность совместной работы над ограничением распространения вируса", - добавил госсекретарь.

Как отметил президент США Дональд Трамп, новые меры не будут препятствовать ведению законной торговли между странами.

Помпео также напомнил о шагах, которые накануне были предприняты по согласованию с Канадой, - граница США и Канады останется закрытой для поездок, не представляющих первостепенную важность, на 30 дней.

По состоянию на 20 марта, в США выявлено свыше 16 тыс. заражений COVID-19, скончались 219 инфицированных. Между тем, более 1,5 тыс. человек выздоровели.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мексика, Коронавирус, Майк Помпео, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение
02 Пройдите тест и узнайте Вашу истинную личность
03 Что с нами делает кофе: польза кофеина для организма
04 Индексация пенсий: кто получит доплату уже в апреле
05 Очень нужны организму: чем полезны апельсины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: что известно на 20 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 20 марта
День в ООС: ранены трое украинских защитников
День в ООС: ранены трое украинских защитников
Мокрый снег и заморозки: в Украину идет существенное похолодание
Снег с дождем и до 5° мороза: в Украину идет резкое похолодание
Как можно заразиться: названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом
Как можно заразиться: названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь