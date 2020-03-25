Скачать
Среда, 25.03.2020
Шмыгаль о коронавирусе: Мы не знаем, сколько это будет продолжаться
Шмыгаль о коронавирусе: Мы не знаем, сколько это будет продолжаться
Рябошапка о подозрении Порошенко: Юридический "трэш"
Рябошапка о подозрении Порошенко: Юридический "трэш"
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях
Пройдите тест и узнайте о своих жизненных ценностях

Коронавирус в США: за сутки зафиксировано более 5 тысяч новых случаев заболевания

Коронавирус в США: за сутки зафиксировано более 5 тысяч новых случаев заболевания
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли.

Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США превысило 52 тыс., увеличившись со вторника на более чем 5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.

Всего по состоянию на среду по Гринвичу подтверждено 52 983 случая заболевания, а также 685 умерших. При этом количество вылечивших составило всего 370 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Самое большое количество заболевших с момента начала пандемии зафиксировано в штатах: 

  • Нью-Йорк (25665),
  • Нью-Джерси (3675),
  • Калифорния (2494),
  • Вашингтон (2221),
  • Мичиган (1791),
  • Иллинойс (1535)
  • Флорида (1412).

В штате Нью-Йорк самое большое количество умерших от вируса - 210 человек. Только со вторника там зафиксировано 53 летальных исходов.

Самым "благополучным" штатом по числу заболевших является Восточная Вирджиния, где выявлено всего 20 случаев.

Коронавирус в США: 

Как сообщалось, в понедельник главный хирург США доктор Джером Адамс заявил, что в ближайшие дни в Америке ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

По словам Адамса, болезнь распространяется в США, потому что многие люди по всей стране, особенно молодые не воспринимают угрозу достаточно серьезно и не следуют указаниям властей оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование.

По словам американских врачей, вирус поражает не только людей пожилого возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 54 лет.

Коронавирус в мире: 

Коронавирус в Украине:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я почти не чувствовала себя больной": Грета Тунберг думает, что переболела коронавирусом
02 Возможное введение ЧС в ряде областей: Кабмин вечером проведет внеочередное заседание
03 Встреча с послами G7 и ЕС: Ермак обсудил помощь Украине в противодействии COVID-19
04 В Украине комитет ВР взялся за "коммунальные" законопроекты
05 "У него не все нормально с психикой": невеста Виктора Павлика о своем отце
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о новых заболевших
Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал о новых заболевших
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Недопуск миссии ОБСЕ в ОРДЛО: МИД выразило возмущение
Недопуск миссии ОБСЕ в ОРДЛО: МИД выразило возмущение
Продюсер &quot;Симпсонов&quot; предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Продюсер "Симпсонов" предложил Меган Маркл озвучить одного из персонажей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь