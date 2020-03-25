Коронавирус в США: за сутки зафиксировано более 5 тысяч новых случаев заболевания

Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США превысило 52 тыс., увеличившись со вторника на более чем 5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.
Всего по состоянию на среду по Гринвичу подтверждено 52 983 случая заболевания, а также 685 умерших. При этом количество вылечивших составило всего 370 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.
Самое большое количество заболевших с момента начала пандемии зафиксировано в штатах:
В штате Нью-Йорк самое большое количество умерших от вируса - 210 человек. Только со вторника там зафиксировано 53 летальных исходов.
Самым "благополучным" штатом по числу заболевших является Восточная Вирджиния, где выявлено всего 20 случаев.
Коронавирус в США:
Как сообщалось, в понедельник главный хирург США доктор Джером Адамс заявил, что в ближайшие дни в Америке ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом.
"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.
По словам Адамса, болезнь распространяется в США, потому что многие люди по всей стране, особенно молодые не воспринимают угрозу достаточно серьезно и не следуют указаниям властей оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование.
По словам американских врачей, вирус поражает не только людей пожилого возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 54 лет.
Коронавирус в мире:
В Молдове с 25 марта вводят новые ограничения в рамках карантина из-за коронавируса: запретят прогулки в парках и других общественных местах, а армию страны привлекут к обеспечению порядка.
В Испании за последние сутки от инфицирования коронавирусом умерли более 500 человек.
У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) обнаружен коронавирус.
На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Украине:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
В Киеве диагностированы 3 новых случая коронавируса COVID-19 , сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.