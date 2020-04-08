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В Ухане жителям разрешили покидать город

В Ухане жителям разрешили покидать город
07:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с Уханем - жителям разрешено покидать город.

Власть Уханя (Китай) позволила выезжать из города впервые за 76 дней жесткого карантина, несмотря на опасения второй волны инфицированных в связи с преждевременным ослаблением ограничительных мер.

Об этом сообщает Reuters. Китай закрыл город с 11 миллионами жителей 23 января, когда стало понятно, что гриппоподобный вирус, появившейся там в конце 2019 года, был заразным и потенциально смертельным.

Первый поезд из города отправился 00:50 по Гринвичу и примерно тогда же силовики открыли для транспортного движения выездные дороги. По данным государственной телерадиокомпании, в среду Ухань покинули 55 тысяч человек.

Ограничения были ослаблены на фоне уменьшения количества больных коронавирусом.

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Во вторник на материковом Китае не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Отмечается, что местная власть пытается предотвратить вторую волну инфицирования. Жителей просят не покидать дома без крайней надобности и до сих пор запрещают им передвигаться по городу без средств индивидуальной защиты.

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Кроме того, люди могут покинуть Ухань только при наличии "зеленого кода здоровья" или специального разрешения с указанной причиной.

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Все по теме:

Китай, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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