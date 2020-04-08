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Коронавирус отступает: китайский Ухань снова открыт

Коронавирус отступает: китайский Ухань снова открыт
05:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Китая открыли выезд из города Ухань.

В Китае в ночь на 8 апреля по местному времени открыли выезд из города Ухань, первого очага эпидемии коронавируса COVID-19.

Центр провинции Хубэй находился в полной изоляции c конца января. Накануне, 7 апреля, в городе не было зафиксировано ни одного случая заражения, передает Радио Свобода.

На время карантина власти закрыли все учебные заведения и полностью приостановили транспортное сообщение. Жители не могли покидать город без особого разрешения.

О постепенном снятии карантина с провинции Хубэй стало известно в конце марта. Жителям разрешили выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний и они не представляют угрозы другим. Ожидается открытие авиасообщения.

Распространение коронавируса нового типа СOVID-19 началось из Китая в конце декабря прошлого года. С начала эпидемии в стране было выявлено почти 82 тысячи заражений. Погибли более 3300 человек.

Напомним: 

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Китай, Ухань, Коронавирус.
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