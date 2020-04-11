Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
В Украине - 308 новых случаев коронавируса
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
Феномена нет: COVID-19 добрался до Николаевской области
"Я почувствовал прилив энергии": Гэтжи отреагировал на отмену UFC 249
"Я почувствовал прилив энергии": Гэтжи отреагировал на отмену UFC 249
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

В Узбекистане зафиксировали 25 новых случаев COVID-19

В Узбекистане зафиксировали 25 новых случаев COVID-19
09:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число заражений COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 700.

В Узбекистане к утру субботы число заражений COVID-19 выросло еще на 25 и достигло 694.

Об этом сообщает Минздрав республики.

"К 10:00 утра в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 694", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о наличии 669 больных. По данным Госинспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Узбекистана, в настоящее время на карантине находятся более 86 тысяч человек, в том числе, 23 тыс. - в стационарах, выздоровели 42 пациента, зафиксировано три летальных исхода.

Коронавирус в Японии: власти намерены расширить режим ЧС

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Напомним, число жертв коронавируса в мире по состоянию на 03:00 превысило 100 тыс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Узбекистан, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
04 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь