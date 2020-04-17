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Умерло вдвое больше: Китай пересчитал количество смертей от коронавируса в Ухане

Умерло вдвое больше: Китай пересчитал количество смертей от коронавируса в Ухане
08:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти китайского города Ухань, эпицентра вспышки COVID-19, пересчитали число смертей от вируса с 1290 до 3869 человек.

Китай исправил статистику заболеваемости коронавирусом в первом очаге инфекции – Ухане.

Об этом заявили местные власти, сообщает dpa.

"Китайский город Ухань, первоначальный эпицентр вспышки коронавируса, пересчитал количество смертей, связанных с вирусом, с 1290 до 3869 человек", - говорится в сообщении.

Также общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Ухане было пересмотрено с 325 зараженных до 50 333.

Правительство провинции Хубэй, чьей столицей является Ухань, заявило, что число жертв было пересмотрено из-за поздних сообщений медицинских учреждений и из-за того, что некоторые пациенты с коронавирусом умерли дома.

Пересмотр был также произведен поскольку точность данных о коронавирусе в Китае была подвергнута сомнению как за рубежом, так и самими гражданами КНР.

По состоянию на утро 17 апреля в мире зафиксировано 2 182 823 случая коронавируса, из них 145 551 летальны, 547 589 закончились выздоровлением пациентов.

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Все по теме:

Китай, ВОЗ, Ухань, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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