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Среда, 22.04.2020
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В Мьянме обстреляли автомобиль, перевозивший тесты на Covid-19: погиб сотрудник ВОЗ

В Мьянме обстреляли автомобиль, перевозивший тесты на Covid-19: погиб сотрудник ВОЗ
05:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Мьянме застрелили сотрудника ВОЗ, который перевозил тесты на коронавирус.

В Мьянме при обстреле автомобиля, на котором перевозились образцы для тестирования на COVID-19, погиб сотрудник Всемирной организации здравоохранения.

Инцидент произошел в штате Ракхайн вечером в понедельник, 20 марта. Об этом пишет НВ со ссылкой на местную газету The Myanmar Times.

Неизвестные обстреляли автомобиль ООН с медицинскими работниками, в том числе с сотрудниками местного отделения ВОЗ. В автомобиле перевозили тесты пациентов с подозрением на коронавирус в Министерство здравоохранения и спорта.

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В результате обстрела погиб водитель автомобиля ВОЗ. Также пострадал правительственный работник здравоохранения Мьянмы.

"Организация Объединенных Наций глубоко опечалена тем, что господин Пья Сони Вин Маунг, сотрудник Всемирной организации здравоохранения, умер после ранения в результате инцидента в области безопасности в штате Ракхайн вечером в понедельник, 20 апреля 2020 года", — говорится в заявлении миссии ООН в Мьянме.

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В ООН заявили, что выясняют подробности случившегося, и выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

По последним данным в Мьянме зарегистрирован 121 случай заражения коронавирусом, пять из которых оказались смертельными.

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Мьянма, ООН, ВОЗ, Обстрелы, Коронавирус.
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