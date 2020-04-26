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COVID-19 из-за РФ: Китай опасается вспышки коронавируса на границе с Россией

COVID-19 из-за РФ: Китай опасается вспышки коронавируса на границе с Россией
09:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В Китае опасаются вспышки коронавируса на границе с РФ.

В китайской Народной Республике на границе с Российской Федерацией за сутки зафиксировали 5 случев местного заражения среди граждан. Из-за России в Китае опасаются новой вспышки.

Об этом сообщает агентство CNN.

"Китай сообщил об 11 новых случаев нового коронавируса, не зафиксировано ни одной новой смерти в субботу, сообщила сегодня Национальная комиссия по здравоохранению. К 11 новым случаям заболевания принадлежат пять импортных случаев и шесть местных случаев. О последних, кроме одного, сообщалось в провинции Хэйлунцзян, на крайнем северо-востоке Китая, на российской границе. Растет беспокойство относительно случаев, которые в Китай попадают из России, из-за опасений, поскольку большая часть страны возвращается к норме", - сообщили в СМИ. 

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Указано, что кроме 11 новых случаев в Китае также зафиксировали 30 бессимптомных случаев COVID-19. Уже около 1 тыс. человек находятся под контролем, не имея симптомов болезни. Китай не включает их в списки больных. 

Отмечается, что всего в стране заболело 82 827. Из них уже 77 394 пациентов выздоровели и были выписаны. Всего в Китае умерло 4 632 человека от COVID-19.

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Китай, Россия, РФ, Коронавирус.
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