Дипломат КНДР: Информация о тяжелом состоянии здоровья Ким Чен Ына является лживой и вредоносной

Новости мира:Северокорейский дипломат опровергает смерть Ким Чен Ына - официальные СМИ молчат.

Северокорейский дипломат испанского происхождения, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына лживыми, в то время как государственные СМИ информацию не комментируют.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является лживой и вредоносной", - написал дипломат в Twitter.

Esto es OFICIAL: La información sobre el grave estado de salud de nuestro Mariscal Kim Jong Un ES FALSA y malintencionada. Gracias por preocuparse, pero ruego a los periodistas que consulten la fuente de las noticias y sean menos sensacionalistas. — Alejandro Cao (@DPRK_CAODEBENOS) April 25, 2020

В субботу в западных СМИ появилась информация о том, что Китай направил команду врачей и высокопоставленных дипломатов для консультирования по поводу Ким Чен Ына. Затем сообщалось, что Ким скончался после неудачной операции на сердце.

При этом, как отмечает южнокорейское издание Yonhap, государственные СМИ Северной Кореи продолжают хранить молчание о состоянии здоровья или местонахождении своего лидера. Вместо этого, воскресенье государственное радио в КНДР сообщает о "благодарности" Кима работающим на строительстве объектов в приграничном городе Самчжиёне.

Ким Чен Ын нередко исчезает из поля зрения общественности. Всякий раз, когда это происходит, в СМИ распространяются слухи о его здоровье, причем большинство из них оказываются ложными.

В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, во время заседания политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

Слухи об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились после того, как Ким не присутствовал 15 апреля на церемонии, посвящённой 108-ой годовщине со дня рождения его деда Ким Ир Сена. С момента вступления в должность в конце 2011 года он всегда участвовал в таких церемониях.