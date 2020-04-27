В Индонезии нашли рынок с летучими мышами и крысами

Новости мира:Помимо летучих мышей на рынке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

В Индонезии нашли рынок, на котором продают мертвых летучих мышей и крыс. Об этом сообщает Daily Mail.

Рынок, который называют самым секретным в стране, показал изданию известный в Британии предприниматель Евгений Лебедев. Помимо летучих мышей на рынке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

"Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане.

Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году", – пишет Лебедев.

Как сообщалось, на днях в эфире американского Fox News заявили, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань. Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 180 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.