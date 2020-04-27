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Япония закрыла въезд для прибывающих из 14 стран, в том числе Украины

Япония закрыла въезд для прибывающих из 14 стран, в том числе Украины
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Японии будут вынуждены отказать во въезде в страну людям, зараженным коронавирусом 2019-nCoV.

Япония будет отказывать во въезде путешественникам еще из 14 стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", - заявил Абэ.

Всего таких стран стало 87. Негражданам Японии, которые побывали в любой стране из списка в пределах двух недель до предполагаемого приезда в Японию, въезд будет закрыт. Это решение связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирусные меры: Япония ввела чрезвычайное положение до 6 мая

Ранее правительство Японии признало временно недействительными визы, выданные иностранцам, прибывающим из стран, не входящих в этот черный список. Срок, на который визы должны были считаться недействительными, был сначала установлен до конца апреля, теперь кабмин продлил его до конца мая. Ранее министерство иностранных дел уже предупредило японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости.

По последним данным, в Японии подтвержден 13 441 случай заражения коронавирусом, умерли 372 человека.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека.

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Япония, Синдзо Абэ, Коронавирус, Covid-19.
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