Коронавирусные меры: Япония ввела чрезвычайное положение до 6 мая

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти Японии ввели режим ЧП по всей стране до 6 мая.

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение по всей стране сроком до 6 мая.

Об этом сообщает NHK.

"Японское правительство приняло решение расширить перечень регионов, где введено чрезвычайное положение, на всю территорию страны после получения оценки от консультативной экспертной группы", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе правительство объявило чрезвычайное положение для Токио, Осаки и пяти других префектур, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Перед принятием решения члены правительства провели заседание Консультативной группы экспертов, чтобы узнать их мнение относительно предложенного общенационального чрезвычайного положения.

В частности, в правительстве отметили, что эпидемия распространяется из городов в сельскую местность благодаря поездкам людей.

Было решено, что необходимо срочно принять меры, чтобы минимизировать перемещения людей во время предстоящих продолжительных выходных в период с конца апреля до начала мая.

У более чем 9 000 человек обнаружили коронавирус в Японии, в результате пандемии в стране уже умерли более 190 человек.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.