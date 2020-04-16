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Четверг, 16.04.2020
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Пандемия COVID-19: Испании умерли уже 19 тыс человек, более 182 тыс человек - инфицированы

Пандемия COVID-19: Испании умерли уже 19 тыс человек, более 182 тыс человек - инфицированы
15:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании медики зарегистрировали уже более 19 000 смертей от заболевания.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 551 человека, в общем погибли более 19,1 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает El Pais. 

Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 182 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 183 новых случая инфицирования. 

Германская эпидемия: Медики зафиксировали более 2,8 тыс смертей за сутки 

С начала эпидемии умерли 19 130 человек (в том числе за сутки - 551, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 74 797 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных - в Мадриде (50,6 тысяч человек) и Каталония (37,3 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (103 случая).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил накануне, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Испания, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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