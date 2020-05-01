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В Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу: тысячи человек эвакуированы

В Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу: тысячи человек эвакуированы
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Узбекистане прорвало дамбу, эвакуировали почти 12 тысяч человек.

В Узбекистане 1 мая прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны.

Как сообщает Радио Свобода, после прорыва дамбы утром в пятницу власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 тысяч человек.

На видеокадрах видно прорыв в одной из секций бетонной конструкции высотой 29 метров, ток воды пошел в соседние села.

Власти уже заявили, что повреждение ослабило всю плотину и она вообще может полностью разрушиться.

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На место происшествия прибыло руководство Узбекистана.

Сардобинское водохранилище начали строить в 2010 году, а закончили в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Глубина водоема 28,8 метра.

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Узбекистан также подписал контракт с Китаем на 23 миллиона долларов на строительство гидроэлектростанции на месте плотины. Китайский гидроэнергетический проект планировали завершить в 2022 году.

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Все по теме:

Узбекистан, Дамба, ЧП, Сардобинское водохранилище.
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