Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
Как "коронакризис" скажется на реальных доходах украинцев: прогноз НБУ
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Приклеил дочь к стене: Даниэль Салем показал, как нужно проводить время с детьми на карантине (Видео)
Даниэль Салем приклеил дочь к стене (Видео)

Армения ослабляет карантин: откроются бары, рестораны и магазины

Армения ослабляет карантин: откроются бары, рестораны и магазины
17:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Армения с 4 мая открывает бары, магазины и салоны красоты.

Армения вновь откроет магазины, рестораны и бары, возобновит производство и снимет ограничения на передвижение с понедельника.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Тигран Авинян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В стране зарегистрировано 2386 случаев коронавируса и 35 смертей, причем число инфекций возросло со среднего уровня 50 в день в середине апреля до более чем 100 в последние дни, в том числе 134 - в среду.

Армения с населением 3 миллиона человек пытается ослабить удар по экономике, который, как ожидается, сократится на 2% в 2020 году.

Борьба с последствиями пандемии: МВФ и Грузия согласовали транш на 200 миллионов

Авинян сообщил, что в понедельник откроются небольшие магазины, салоны красоты и химчистки, и в соцсетях сообщают, что строительной и обрабатывающей промышленности также будет разрешено работать в обычном режиме.

Но торговые центры, рынки и все школы и колледжи останутся закрытыми. Работа общественного транспорта останется приостановленным.

Коронавирус в Центральной Азии: за сутки скончались пять человек

Премьер-министр Никол Пашинян заявил на прошлой неделе, что страна готовится снять большинство ограничений и ослабить давление на экономику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армения, Коронавирус, Тигран Авинян, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
04 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
05 Известные люди, которые умерли от коронавируса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Чубаров о &quot;марше на Крым&quot;: То, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений
"Марш на Крым": Чубаров заверяет, что акция состоится
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь