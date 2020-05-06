В Китае за сутки выявили двух больных коронавирусом

Новости мира:Во вторник в континентальной части Китая зафиксировали два новых завезенных из-за рубежа случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что заболевшие недавно прибыли из-за границы. Оба случая были зарегистрированы в провинции Шэньси, в Северо-Западном Китае.

Таким образом, общее число импортированных случаев коронавируса на континентальной части страны выросло до 1 678.

Из них 1 400 пациентов выздоровели, 278 - находятся на лечении, в том числе пять в тяжелом состоянии. Летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщалось, с начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.