Коронавирус: более чем в 30 префектурах Японии могут снять режим ЧС

Японское правительство планирует в четверг принять решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в некоторых районах страны.
Об этом сообщает NHK.
"Ограничения могут быть ослаблены более чем в 30 префектурах, где количество случаев заражения коронавирусом снизилось", - говорится в сообщении.
Ожидается, что ограничения сохранятся в некоторых префектурах, в частности в Токио.
В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что сделает заявление после консультаций с экспертной группой.
В состав этой группы войдут также экономические эксперты, которые должны будут помочь правительству найти баланс между предупреждением распространения коронавируса и восстановлением экономики.
7 апреля правительство Японии объявило чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах. Позднее оно было продлено по всей стране до 31 мая.
Сейчас в Японии насчитывается почти 16 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Количество погибших составляет более 650 человек.
Как сообщалось, в мире зарегистрированы 4 324 735 случаев заражения коронавирусом, среди которых 291 725 летальных, выздоровели от болезни 1 571 071 человек.