Коронавирус: более чем в 30 префектурах Японии могут снять режим ЧС

Новости мира:Япония может досрочно отменить чрезвычайное положение в некоторых префектурах.

Японское правительство планирует в четверг принять решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в некоторых районах страны.

Об этом сообщает NHK.

"Ограничения могут быть ослаблены более чем в 30 префектурах, где количество случаев заражения коронавирусом снизилось", - говорится в сообщении.

Ожидается, что ограничения сохранятся в некоторых префектурах, в частности в Токио.

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что сделает заявление после консультаций с экспертной группой.

В состав этой группы войдут также экономические эксперты, которые должны будут помочь правительству найти баланс между предупреждением распространения коронавируса и восстановлением экономики.

7 апреля правительство Японии объявило чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах. Позднее оно было продлено по всей стране до 31 мая.

Сейчас в Японии насчитывается почти 16 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Количество погибших составляет более 650 человек.

Как сообщалось, в мире зарегистрированы 4 324 735 случаев заражения коронавирусом, среди которых 291 725 летальных, выздоровели от болезни 1 571 071 человек.