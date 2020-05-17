Эпидемия COVID-19: в Китае обнаружили пять новых случаев коронавирусной инфекции

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Китае зафиксировали новые случаи заражения.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 и 12 бессимптомных больных.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Из пяти активных случаев два ввезены из-за границы (по одному в город Тяньцзинь и провинцию Гуандун), три внутренних выявлены в провинции Цзилинь. Из бессимптомных случаев 11 зафиксированы внутри страны, один - "импортирован", 515 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о восьми новых случаях активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний и 13 бессимптомных больных.

Напомним: с декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 947 активных случая заражения, из них 1,7 тысячи ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 86 человек, состояние десяти оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тысяч человек.