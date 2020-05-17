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Референдум: Пуэрто-Рико планирует присоединения к США в качестве штата

Референдум: Пуэрто-Рико планирует присоединения к США в качестве штата
07:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости мира:Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата.

Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision.

Телеканал отмечает, что референдум пройдет одновременно с местными выборами. Однако плебисцит не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования. Окончательное решение, в соответствии с американским законодательством, должно быть принято Конгрессом США.

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Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, включенного США во время испано-американской войны 1898 года, во многом противоречив. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США. В ведении Соединенных Штатов находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает значительную финансовую помощь из федерального бюджета США.

В 2012 году в Пуэрто-Рико уже проходил референдум, большинство из участников которого высказались за вхождение в состав США. Однако, как подчеркивается в резолюции, "политические представители Пуэрто-Рико и США до сих пор не приступили к процессу деколонизации". В июне 2017 года на острове прошел еще один референдум, на котором победили сторонники вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата.

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Как сообщалось, летом прошлого года губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после опубликования переписки в Telegram.

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США, Референдум, Пуэрто-Рико.
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