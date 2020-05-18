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Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за COVID-19

Япония закрыла Фудзияму для альпинистов из-за COVID-19
09:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Японские власти приняли решение закрыть склоны горы Фудзияма для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для желающих подняться на нее, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Власти префектуры Сидзуока, которая управляет тремя из четырех основных маршрутов к самому высокому пику Японии, объявили в понедельник, что не откроют ни одного из путей для восхождения на Фудзияму в этом году.

Яманаси, еще одна центральная японская префектура, уже сделала аналогичное объявление о четвертом маршруте к вершине Фудзиямы. Сезон восхождения на Фудзияму обычно приходится на период с июля по сентябрь.

По данным префектур, впервые с 1960 года все четыре маршрута будут закрыты во время сезона восхождений.

Напомним, в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 805 тыс. 151 человек, количество смертельных случаев достигло 316 тыс. 719, излечились более 1, 86 млн.

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Япония, Альпинисты, Фудзияма, Covid-19.
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