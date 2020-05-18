Эпидемиолог: У большинства населения Китая нет иммунитета от коронавируса

Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог Китая, заявил, что основное большинство населения страны не имеет иммунитета от коронавируса, и предостерег от второй волны COVID-19. Об этом сообщает CNN.
"Китай до сих пор стоит перед большим вызовом - потенциальной второй волной коронавирусной инфекции - из-за отсутствия иммунитета среди населения", - заявил Наньшань.
Эпидемиолог при этом добавил, что такие обстоятельства с иммунитетом не отличаются от ситуации в других странах.
Следует напомнить, что коронавирус, который вызвал пандемию и введение жестких карантинных ограничений во многих странах мира, начал распространяться из китайского города Ухань в декабре 2019 года.
Эпидемиолог Наньшань ранее уже отмечал, что власти города Ухань замалчивали важные подробности о масштабах вспышки заболевания.
По состоянию на 18 мая в Китае всего обнаружили 82 954 пациентов с коронавирусом, а умерли от болезни 4634 человека (в воскресенье был зафиксирован первый за последний месяц летальный исход).
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 18 мая зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.